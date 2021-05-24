У мережі з'явився фрагмент розмови білоруського диспетчера з пілотом Ryanair

Він заявив, що повідомлення про мінування "надійшло електронним листом".

У мережі з'явився аудіозапис переговорів білоруського авіадиспетчера з екіпажем рейсу Афіни-Вільнюс авіакомпанії Ryanair.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Білоруський авіадиспетчер у переговорах з екіпажем говорив, що надійшло повідомлення про мінування. Літаку було наказано летіти до Мінська, хоча аеропорт Вільнюса був набагато ближче.

Диспетчер: З міркувань безпеки ми рекомендуємо вам приземлитися.

Пілот: Ми вас зрозуміли, дайте нам хвилинку. Звідки взялося повідомлення про мінування? Де ви знайшли цю інформацію?

Диспетчер: Служба безпеки аеропорту повідомила про отримання електронного листа.

Генеральний директор авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі назвав вимушену посадку літака у Мінську "викраденням, яке фінансує держава". Він наголосив, що така ситуація сталася з його компанією вперше і розповів, що цей інцидент дуже налякав пасажирів та членів екіпажу, оскільки вони перебували під озброєною охороною, а їхні речі - обшукували.

О'Лірі також вважає, що на борту літака перебували кілька агентів Комітету державної безпеки Білорусі. Він нагадав, що літак в аеропорту Мінська покинули шестеро людей, однак далеко не всіх із них після цього затримали.

Нагадаємо, 23 травня в Національному аеропорту Мінська посадили літак Афіни-Вільнюс. Пілоти подали сигнал тривоги, оскільки отримали повідомлення про вибух бомби на борту. За розпорядженням Олександра Лукашенка для супроводу літака в небо підняли військовий винищувач МіГ-29.

Білоруська влада затримала двох пасажирів рейсу - журналіста Рамана Протасевича, який входить до так званого "списку терористів", та його дівчину. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Спецоперация «Протасевич». Как Лукашенко заставил сесть самолёт с экс-главредом «NEXTA»".