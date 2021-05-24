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ICAO відреагувала на примусову посадку літака Ryanair у Мінську

Організація заявила, що ситуація суперечить Чиказькій конвенції.

ICAO відреагувала на примусову посадку літака Ryanair у Мінську
Фото: people.onliner.by

У Міжнародній організації цивільної авіації (ICAO) відреагували на вимушену посадку літака Ryanair в Мінську. Там заявили, що ця ситуація суперечить Чиказькій конвенції.

У повідомленні у твіттері організації сказано, що в ICAO "серйозно стурбовані явно примусовою посадкою" борту з пасажирами.

"Ми сподіваємося, що більше інформації буде офіційно підтверджено зацікавленими країнами та операторами", - зазначили в ICAO.

Чиказька конвенція від 1944 року встановила основні принципи роботи міжнародної авіації, зокрема, правила польотів над територією країни учасниці, принцип національної належності повітряного судна, полегшення міжнародних польотів, міжнародні стандарти, рекомендовану практику тощо. Вона продовжує діяти однаково в умовах війни і надзвичайних ситуацій, незалежно від того, які країни знаходяться в конфлікті.

Нагадаємо, вчора в аеропорту Мінська затримали засновника Nexta Романа Протасевича. Літак, в якому перебував журналіст, здійснив аварійну посадку після повідомлення про мінування.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Романа Протасевича після аварійної посадки літака з ним на борту в Мінську "операцією спецслужб". Вона звинуватила білоруську владу в зловживанні правилами повітряного сполучення заради захоплення її опонентів. Також Тихановська закликала Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO) розслідувати факт події і вжити заходів аж до виключення Білорусі з ICAO.

Негайно звільнити захопленого у Мінську засновника Nexta закликав президент Литви Гітанас Науседа.

Україна назвала затримання засновника Nexta черговою атакою на свободу слова з боку білоруської влади.

У Ryanair заявили, що про загрозу на борту екіпажу рейсу авіакомпанію повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

Лідери Європейського Союзу та низки країн назвали ситуацію із затриманням пасажирського літака в Мінську абсолютно недопустимою і закликали запровадити нові санкції проти режиму Лукашенка.

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