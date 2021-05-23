Потік лави від виверження вулкана зупинився в декількох сотнях метрів від околиці міста Гома.

У Демократичній Республіці Конго через виверження вулкана Ньїрагонго евакуювали українських миротворців. Зараз вони перебувають у режимі чергування на базі і чекають вказівок на випадок повторної евакуації.

Фото: facebook.com/yurakulpa

Про це повідомив 18-й окремий вертолітний загін в ДР Конго у Facebook.

"Командуванням загону було прийнято рішення про евакуацію особового складу, озброєння і військової техніки в безпечне місце. При переміщенні особовий склад діяв згідно з планом евакуації, затвердженим вищим керівництвом ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Фото: facebook.com/yurakulpa

Фото: facebook.com/yurakulpa

Фото: facebook.com/yurakulpa

22 травня в Демократичній Республіці Конго сталося потужне виверження вулкана Ньїрагонго поруч з великим містом Гома. Сьогодні стало відомо, що потік лави від виверження вулкана зупинився в декількох сотнях метрів від околиці міста Гома.

🚨🚨Activité volcanique aux alentours de Goma: la MONUSCO fait des vols de reconnaissance.



La lave ne semble pas se diriger vers la ville de Goma. Nous restons en alerte. pic.twitter.com/JQmz7v16Ne — MONUSCO (@MONUSCO) May 22, 2021

Губернатор Північного Ківу генерал-лейтенант Констан Ндіма повідомив, що щонайменше п'ятеро людей загинули в результаті дорожньо-транспортної пригоди на Саку-роуд, коли люди евакуювалися із міста під загрозою лави. Про це інформує УНН з посиланням на Аctualite.

Військовий губернатор також повідомив про випадки крадіжок і пограбування магазинів. Повідомлялося також про спробу втечі з центральної в’язниці.

За словами губернатора, кілька будинків були стерті з лиця землі вулканічною лавою на північ від міста Гому.

Уранці понад 5 тис. людей, що покинули свої домівки напередодні, повернулися в Гому з Гісені, Руанда.

Офіційний представник уряду Патрік Муйя оголосив про заходи уряду з надання гуманітарної допомоги жертвам катастрофи.

Ньїрагонго - один з найактивніших вулканів в світі. Однак неодноразово висловлювалися припущення, що місцеві фахівці некоректно оцінюють його активність.

Найбільше жертв при виверженні Н'їрагонго було в 1977 році. Тоді загинуло понад 600 осіб.