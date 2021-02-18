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Кислиця пояснив, коли і за яких обставин можуть з’явитися миротворці ООН на Донбасі

Спочатку Україна і РФ мають досягти мирної угоди. 

Кислиця пояснив, коли і за яких обставин можуть з’явитися миротворці ООН на Донбасі
Фото: пресс-центр МИД

На тимчасово окупованому Донбасі може з’явитися міжнародна адміністрація ООН з підтримання миру лише після укладання між Україною та Росією мирного договору. 

Про це в інтерв’ю LB.ua заявив постійний представник України при Організації Сергій Кислиця. Водночас він наголосив, що кінцеве рішення щодо розміщення миротворців ухвалюватиме Верховна Рада. 

"Послідовність така: сторони конфлікту досягають мирної угоди. Її підтримує ООН, після чого їде місія, яка у співпраці зі сторонами конфлікту, а головне, у співпраці з країною-сувереном, вивчає, який під цю мирну угоду найліпше підходить формат. Глава місії доповідає Радбезу. Далі разом з Україною розробляється мандат, і угода потрапляє до Верховної Ради за ініціативою уряду та президента", – сказав дипломат. 

За словами українського постпреда, звернення України до ООН щодо запровадження миротворчої місії на Донбасі залишається чинним. Його ніхто не скасовував. 

"По-перше, нині немає практичної дискусії у Нью-Йорку щодо розгортання місії. По-друге, на сьогоднішній день залишається чинним звернення України до ООН з проханням розглянути можливість розгортання місії з підтримання миру, яке направлене було в Секретаріат Радбезу", – повідомив Кислиця. 

Нагадаємо, віце-прем'єр, заступник голови української делегації в ТКГ Олексій Резніков у інтерв'ю LB.ua повідомляв, що адміністрація ООН могла б бути встановлена на Донбасі після звільнення окупованих територій. Представники Росії і фахівці країн Організації договору про колективну безпеку не зможуть бути учасниками міжнародної місії.

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