​У Білорусі журналісток польського телеканалу "Белсат" засудили до двох років позбавлення волі

Вони були затримані у листопаді під час прямої трансляції з акції пам'яті загиблого активіста Романа Бондаренко.

Суд Мінська визнав винними співробітниць польського телеканалу "Белсат" Катерину Бахвалова та Дарину Чульцову за статтею 342 Кримінального кодексу - "організація і підготовка дій, що грубо порушують громадський порядок, або активна участь в них".

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Обидві журналістки засуджені до позбавлення волі на два роки з відбуванням покарання в колонії загального режиму.

Раніше, 16 і 17 лютого, в суді також вивчили питання за позовом підприємства "Мінськтранс", яке виставило журналісткам рахунок на суму 11 562,14 рублів (близько 3675 євро), нібито за те, що їх репортаж привів до зупинки руху громадського транспорту. Вся сума була погашена родичами, після чого підприємство відмовилося від позову.

Журналістки "Белсату" були затримані 15 листопада під час прямої трансляції з акції пам'яті загиблого активіста Романа Бондаренко. Правозахисники визнали їх політичними в'язнями.

Нагадаємо, у листопаді минулого року у Мінську помер 31-річний Роман Бондаренко, на якого поруч з його власним будинком напали "люди в цивільній формі". Вони почали знімати стрічки та прапори у національних біло-червоно-білих кольорах, які використовує білоруська опозиція. Почалася бійка, в результаті якої Роман отримав травми. Потім його відвезли у відділок міліції, звідки його через кілька годин у важкому стані привезли до лікарні, де Романа вже не змогли врятувати.