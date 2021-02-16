Стовп диму і попелу, що виходить з кратера вулкану, піднімається на висоту понад кілометр.

Фото: ANSA

На італійському острові Сицилія у вівторок відбулося виверження вулкана Етна. Через хмари попелу та диму призупинив роботу аеропорт Катанії.

Про це повідомляє італійське агентство ANSA.

Підвищення вулканічної активності фіксується з 16:10 за місцевим часом. Стовп диму і попелу, що виходить з кратера вулкану, піднімається на висоту понад кілометр.

За оцінками італійських вулканологів, поки виверження не виглядає небезпечним для навколишніх міст.

"Станом на даний момент - можна не хвилюватися і насолоджуватися видовищем", - повідомив фахівець Національного інституту геофізики і вулканології Марок Нері.

Фото: ANSA

Фото: ANSA

Фото: ANSA

Нагадаємо, наприкінці грудня після серії землетрусів на Гавайських островах, США, фіксувалося виверження вулкану Кілауеа.