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На Сицилії почалося виверження найбільшого в Європі вулкану

Стовп диму і попелу, що виходить з кратера вулкану, піднімається на висоту понад кілометр. 

Фото: ANSA

На італійському острові Сицилія у вівторок відбулося виверження вулкана Етна. Через хмари попелу та диму призупинив роботу аеропорт Катанії.

Про це повідомляє італійське агентство ANSA.

Підвищення вулканічної активності фіксується з 16:10 за місцевим часом. Стовп диму і попелу, що виходить з кратера вулкану, піднімається на висоту понад кілометр. 

За оцінками італійських вулканологів, поки виверження не виглядає небезпечним для навколишніх міст.

"Станом на даний момент - можна не хвилюватися і насолоджуватися видовищем", - повідомив фахівець Національного інституту геофізики і вулканології Марок Нері.

Фото: ANSA

Фото: ANSA

Фото: ANSA

Нагадаємо, наприкінці грудня після серії землетрусів на Гавайських островах, США, фіксувалося виверження вулкану Кілауеа.

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