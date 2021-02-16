У Конго перекинулася баржа із 700 людьми, 60 загиблих

300 осіб було врятовано, ще близько 200 зникли безвісти.

На річці Конго перекинулося і затонуло китобійне судно, у результаті чого загинуло понад 60 людей.

Як про це повідомляє "Укрінформ" зпосиланням на ВВС.

300 осіб було врятовано, ще близько 200 зникли безвісти.

Зазначається, що китобійна баржа була перевантажена - на її борту знаходилося близько 700 осіб. За словами місцевих жителів, човен вдарився об скелю на схід від столиці Кіншаси під час нічного рейсу.

Конголезький міністр з гуманітарних питань Стів Мбікайі закликав до притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, у вересні минулого року у Конго обвалилась шахта, де видобували золото, загинули 50 осіб.