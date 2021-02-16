Парламент Естонії закликав ЄС посилити санкції щодо Росії

Парламент країни закликав держави-члени ЄС привести політику щодо Росії у відповідність з останніми тенденціями.

Естонський парламент закликав Європейський союз посилити санкції щодо Росії через авторитарні тенденції в країні.

Про це повідомляє пресслужба естонського Рийгикогу.

Відповідну заяву на захист громадянських свобод у Росії підтримали 62 парламентарі, проти проголосували троє депутатів.

Парламент країни закликав держави-члени Європейського союзу привести політику щодо Росії у відповідність з останніми тенденціями, врахувавши при цьому авторитарний настрій в Росії протягом останніх років і її агресивні зовнішньополітичні уподобання.

“Рійгікогу закликає держави-члени Європейського союзу посилити санкції на міжнародному рівні з метою надання реального впливу на Росію для виконання нею своїх міжнародних зобов'язань. Рійгікогу закликає держави-члени Європейського союзу підтримувати і захищати громадянське суспільство в Росії”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про готовність розірвати відносини з Європейським Союзом.