У Польщі заарештували українця, який дев’ять разів змінював прізвище

Суд вирішив арештувати його на три місяці.

Польські прикордонники затримали у місті Костшин-над-Одрою на заході Польщі 58-річного громадянина України, який користувався у Польщі дев’ятьма різними прізвищами і мав підроблені документи.

Про це повідомляє "Польське радіо".

Як повідомила у понеділок речниця Надоджанського відділу Прикордонної служби Йоанна Конєчняк, чоловіка звинуватили у наданні недостовірної інформації та незаконному перетині державного кордону. Суд вирішив арештувати його на три місяці.

Громадянин України визнав свою вину та пояснив, що використовував дев’ять різних прізвищ, оскільки його визнали небажаною особою у Польщі. Українця розшукував Інтерпол, а також Районний суд у Томашуві-Любельському - для відбуття 88 днів ув’язнення за податкові злочини.

Нагадаємо, 10 лютого на польсько-українському кордоні затримали сотню іноземців із підробленими документами.

Наприкінці січня на кордоні з Польщею затримали українця, якого п’ять років розшукували за умисне вбивство.