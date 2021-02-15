​Александр Ткаченко: «Россия опосредованно финансировала «каналы Медведчука». Как минимум, на этапе приобретения»
​Александр Ткаченко: «Россия опосредованно финансировала «каналы Медведчука». Как минимум, на этапе приобретения»
У деяких регіонах Швеції призупинили щеплення вакциною AstraZeneca
У деяких регіонах Швеції призупинили щеплення вакциною AstraZeneca
У Президента назвали імена українських військових, які загинули сьогодні біля Новолуганського
У Президента назвали імена українських військових, які загинули сьогодні біля Новолуганського
Помер посол України в Китаї
Помер посол України в Китаї
“Укроборонпром” підписав в ОАЕ угоду на $1 млрд
“Укроборонпром” підписав в ОАЕ угоду на $1 млрд
Уряд Гвінеї оголосив про початок епідемії Еболи
Уряд Гвінеї оголосив про початок епідемії Еболи
На Закарпатті у горах досі шукають зниклого туриста (оновлено)
На Закарпатті у горах досі шукають зниклого туриста (оновлено)
З вівторка в Україні очікуються двадцятиградусні морози
З вівторка в Україні очікуються двадцятиградусні морози
Полураспад «Слуги народа», «партия Разумкова» и новый политпроект Банковой
Полураспад «Слуги народа», «партия Разумкова» и новый политпроект Банковой
ГоловнаСвіт

Вакцина Pfizer на практиці в Ізраїлі показала ефективність 94%

В дослідженні взяли участь 1,2 млн осіб.

Вакцина Pfizer на практиці в Ізраїлі показала ефективність 94%
Фото: EPA/UPG

Масштабне дослідження ефективності вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech, яке провели в Ізраїлі, показало, що вона захищає від інфекції в 94% випадків.

Про це повідомила в неділю ізраїльська лікарняна каса "Клаліт", пише Reuters.

В дослідженні взяли участь 1,2 млн осіб, з яких одна половина отримала обидві дози вакцини Pfizer, а інша - не була вакцинована. З'ясувалося, що у вакцинованих частота появи симптоматичної інфекції зменшилася на 94%, а кількість тяжких випадків - на 92%.

"Це однозначно свідчить про те, що вакцина проти коронавірусу Pfizer так само ефективна на практиці після отримання другої дози, як було встановлено під час клінічного дослідження", - заявив директор "Клаліт" з питань інновацій Ран Балісцер.

Станом на 15 лютого в Ізраїлі проти коронавірусу вакцинували вже 3,91 млн осіб, з них 2,54 млн отримали обидві дози. Щеплення в країні роблять виключно вакциною Pfizer.

Нагадаємо, що Україна також почне вакцинацію препаратом Pfizer, але першої партії вистачить лише на кілька десятків тисяч осіб.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також