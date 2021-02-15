Вакцина Pfizer на практиці в Ізраїлі показала ефективність 94%

Масштабне дослідження ефективності вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech, яке провели в Ізраїлі, показало, що вона захищає від інфекції в 94% випадків.

Про це повідомила в неділю ізраїльська лікарняна каса "Клаліт", пише Reuters.

В дослідженні взяли участь 1,2 млн осіб, з яких одна половина отримала обидві дози вакцини Pfizer, а інша - не була вакцинована. З'ясувалося, що у вакцинованих частота появи симптоматичної інфекції зменшилася на 94%, а кількість тяжких випадків - на 92%.

"Це однозначно свідчить про те, що вакцина проти коронавірусу Pfizer так само ефективна на практиці після отримання другої дози, як було встановлено під час клінічного дослідження", - заявив директор "Клаліт" з питань інновацій Ран Балісцер.

Станом на 15 лютого в Ізраїлі проти коронавірусу вакцинували вже 3,91 млн осіб, з них 2,54 млн отримали обидві дози. Щеплення в країні роблять виключно вакциною Pfizer.

Нагадаємо, що Україна також почне вакцинацію препаратом Pfizer, але першої партії вистачить лише на кілька десятків тисяч осіб.