У десятках міст Росії 14 лютого відбулася акція прихильників опозиціонера Олексія Навального "Любов сильніша за страх". О 20:00 за місцевим часом люди виходили на подвір'я або на вулиці, запалювали ліхтарики і постили фотографії в соцмережах з відповідним хештегом, пише Медуза.

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

На відміну від попередніх акцій на підтримку Навального влада фактично не перешкоджали учасникам флешмобу. За даними "ОВД-Инфо", були затримані 12 осіб - у Москві, Новосибірську і Казані.

Ще до початку флешмобу, вдень 14 лютого, у Москві і Петербурзі вишикувалися "Ланцюги солідарності". У Москві до 300 осіб вийшли на Арбат для демонстрації солідарності з Юлією Навальною, жінками-політв'язнями і всіма, хто "проводить свої дні в судах, поліцейських автобусах і спецприймальниках".

У Петербурзі на акції "Феміністський ланцюг солідарності" близько 70 людей вишикувалися на Воскресенській набережній Неви на знак підтримки політв'язнів. Вони прочитали поему Анни Ахматової "Реквієм" і поклали квіти до пам'ятника жертвам політичних репресій. Про затримання не повідомлялося.

На московській акції помітили провокаторів.

У центрі Казані пройшов мітинг "проти затримань і репресій і зміни виборчого законодавства". Він був узгоджений, але закінчився затриманнями. Місцева влада узгодили акцію чисельністю до 200 чоловік (ще близько 100 чоловік на акцію не потрапили і стояли за поліцейським кордоном). Сам мітинг пройшов без ексцесів, проте після його завершення поліцейські без пояснення причин затримали дев'ять активістів руху "Соціалістична альтернатива". Вони прийшли на мітинг з банером "Новому царю - новий 1917".

Нагадаємо, Навальний був заарештований 18 січня після повернення з дружиною з Німеччини, де він проходив лікування і реабілітацію. 2 лютого суд замінив йому умовне покарання на 3,5 року колонії загального режиму у справі "Ів Роше".

23, 31 січня, і 2 лютого в Росії пройшли несанкціоновані акції в підтримку Навального, що закінчилися численними затриманнями і арештами.

Юлія Навальна також взяла участь в опозиційному мітингу 23 січня в Москві. Її було затримано, а 1 лютого суд оштрафував Навальну на 20 тис. руб.

10 лютого стало відомо, що дружина Навального покинула Росію і прилетіла до Німеччини.