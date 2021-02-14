Чехія продовжила надзвичайний стан до кінця лютого

Уряд Чехії продовжив надзвичайний стан у країні до кінця лютого, хоча це рішення раніше не підтримали в парламенті.

У цьому уряду допомогли гетьмани країв, повідомляє Укрінформ.

"Ситуація погана, британська мутація (коронавірусу - ред.) поширюється. Ми не можемо дозволити собі послаблення (локдауну - ред.). Ми не змогли продовжити надзвичайний стан за допомогою депутатів, тож я дякую гетьманам", - заявив прем’єр-міністр Андрей Бабіш на брифінгу після наради з очільниками країв.

Він підкреслив, що головне наразі - зберегти життя громадян. Непродовження надзвичайного стану загрожувало б крахом системи охорони здоров’я, заявив Бабіш.

За минулу добу, за даними МОЗ, у Чехії зафіксовано 5 118 нових випадків зараження коронавірусом, що приблизно на 300 більше, ніж у попередню суботу. Кількість госпіталізованих зменшилась до 5 456, що є найменшим показником з 27 грудня.

Наразі у Чехії на COVID-19 хворіють понад 103 тисячі людей. Від початку пандемії загалом заразилися коронавірусом 1 088 009 осіб, померли 18 143 інфіковані.

Як повідомлялося, минулого четверга нижня палата чеського парламенту після запеклих дебатів не підтримала прохання уряду щодо продовження на 30 днів надзвичайного стану, термін якого мав спливати у ніч проти 15 лютого.