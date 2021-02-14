За 120 місць у парламенті змагаються 1079 кандидатів з 28 політичних сил.

У неділю, 14 грудня у Косові проходять треті за останні три роки парламентські вибори.

Про це пише Reuters.

У грудні 2020 року Конституційний суд схвалив рішення про незаконність голосування за призначення уряду Авдулли Хоті.

Згідно з опитуванням, партія "Vetevendosje" отримає від 45% до 55% голосів серед етнічних албанців, які становлять 90% від 1,9 мільйона населення. Це майже вдвічі більше, аніж результат виборів 2019 року, однак для партії все ще може знадобитися партнер для коаліції.

Лідер партії Альбін Курті, який обіймав посаду прем'єр-міністра протягом п'яти місяців 2020 року, зобов'язався боротися з корупцією і не йти на компроміси в діалозі із Сербією.

"Vetevendosje" може об’єднатися або з правлячою Демократичною лігою Косово, або з опозиційною Демократичною партією Косово або з Альянсом за майбутнє Косово.

Фото: ЕРА/UPG

“Перед нами стоїть багато проблем, у нас є проблема з Сербією, ситуацією з пандемією і зміцненням держави”, – зазначив після голосування очільник Альянсом за майбутнє Косово Рамуш Харадінай.

Фото: ЕРА/UPG

Як повідомила Українська правда, за 120 місць у парламенті змагаються 1079 кандидатів з 28 політичних сил. Більшість партій-учасниць перегонів - албанські, але є і ті, що представляють національні меншини.

Зокрема, три партії, що беруть участь у виборах, представляють сербську громаду Косова: Сербський список, Громадська ініціатива "За свободу, справедливість та виживання" та Сербський демократичний альянс.

Із загальної кількості 120 місць у парламенті Косова 20 відведено для депутатів від національних меншин, з них 10 - для сербів, та ще 10 - для представників інших національних громад, що проживають у Косові.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Зазначимо, вибори відбувається на тлі суду колишнім президентом Косово Хашимом Тачі.

Нагадаємо, торік у листопаді Тачі заарештували і перевели в центр тримання під вартою Трибуналу щодо Косова в Гаазі. Його звинувачують у злочинах проти людства та у військових злочинах в ході сербсько-албанського конфлікту 1998-1999 років.