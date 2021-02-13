США подали апеляцію на відмову видати їм Ассанжа

Міністерство юстиції США подало апеляцію на рішення британського суду не видавати Вашингтону обвинуваченого в шпигунстві австралійця Джуліана Ассанжа.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на речника міністерства.

Ассанжа підозрюють у незаконній публікації тисяч секретних документів. 4 січня британський суд заблокував його екстрадицію. Суддя не оскаржила запит по суті, але зважила на ймовірність, що в разі екстрадиції до США Ассанж скоїть самогубство.

Захисники Ассанжа сподівалися, що влада США припинить його переслідування після того, як у країні зміниться президент, зазначає видання.

Прихильники австралійця впевнені, що його діяльність можна розглядати як журналістику, а його переслідування - як тиск на пресу. Цю тезу американська влада відкидала під час президентства Дональда Трампа. Обвинувачення вважало, що Ассанж міг свідомо працювати на іноземні спецслужби проти США.

Нагадаємо, на початку січня Лондонський суд відмовив владі США в екстрадиції австралійського журналіста і засновника WikiLeaks Ассанжа за звинуваченням у порушенні закону про шпигунство. Пізніше суд також відмовився відпустити Ассанжа під заставу. Суддя зазначив, що я якщо Ассанджа звільнять, він може не прийти на апеляційне засідання щодо його екстрадиції.

За даними Вашингтона, Ассанж допоміг американському військовослужбовцеві Бредлі Меннінгу (згодом змінив стать і став Челсі Меннінг) отримати доступ до секретних матеріалів, що стосуються військових операцій США в Іраку і Афганістані. В результаті публікації цих матеріалів на WikiLeaks громадськості стало відомо про низку злочинів.

У США Ассанжа звинувачують у "найбільшому розкраданні секретної інформації в історії країни". У разі визнання його винним йому загрожує до 175 років в'язниці.

Напередодні кілька політиків у Німеччині закликали звільнити засновника WikiLeaks, назвавши процесс у Лондоні "політично мотивованим". Крім того, президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор висловив готовність надати йому політичний притулок.

У 2012 році Ассанж сховався в посольстві Еквадору в Лондоні, побоюючись арешту за європейським ордером, виданим Швецією на підставі порушеної справи про зґвалтування. Зокрема, він вважав, що Швеція може екстрадувати його в США. Пізніше шведські органи юстиції припинили попереднє розслідування відносно творця WikiLeaks.

У квітні 2019 року Ассанджа заарештувала поліція Великобританії. Поліцейські пред'явили ордер, виданий у червні 2012 року за неявку викривача на судове засідання за повісткою. Засновника WikiLeaks тоді позбавили притулку, посилаючись на порушення міжнародних конвенцій, і дозволили британській поліції зайти у посольство і заарештувати Ассанжа.