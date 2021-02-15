На виборах у Косові перемогли ліві націоналісти

На дострокових парламентських виборах у Косові найбільше голосів здобула лівонаціоналістична партія "Самовизначення" (Vetevendosje). Лідер партії Альбін Курті заявив, що вона матиме 55 з-поміж 120 місць у парламенті, передає Радіо Свобода.

За словами Курті, основним завданням майбутнього уряду буде боротьба проти корупції. Щодо відносин з Сербією Курті наголосив, що "не буде компромісів". Лідер не уточнив, з ким "Самовизначення" планує сформувати коаліцію. На думку оглядачів, його партія ймовірно матиме підтримку національних меншин.

Згідно з Конституцією, національні меншини мають 20 місць в парламенті, у тому числі 10 належать сербам.

На виборчі дільниці прийшли 47% з-поміж 1,8 мільйона виборців. Причиною низької явки стала погана погода і розчарування виборців частими виборами, після яких немає суттєвих змін, а економічна криза постійно поглиблюється.

Косово проголосило незалежність в односторонньому порядку в лютому 2008 року. Республіку визнали 110 держав, у тому числі більшість країн Європейського союзу, Сполучені Штати Америки, Канада тощо. Не визнають її, зокрема, Сербія, Росія, Китай та Україна.