Дженніфер навчається у медичному коледжі, і як майбутня лікарка входить в одну з пріоритетних груп.

Донька мільярдера та філантропа Білла Гейтса Дженніфер отримала першу дозу щеплення від COVID-19, і пожартувала, що разом із ним їй не вживили чип, передає Голос Америки.

“На жаль, вакцина НЕ вживила мого геніального батька мені в мозок - якби ж тільки вона мала таку силу!” - пожартувала дівчина у своєму Instagram.

Дженніфер Гейтс додала, що навіть після другої дози вакцини планує носити маску. Лікарі в США наполягають, що щеплення лише доповнює інші заходи безпеки й не означає, що можна забути про носіння масок, дотримання соціальної дистанції, миття рук тощо.

Донька Білла Гейтса змогла отримати вакцину, оскільки навчається у медичному коледжі, і як майбутня лікарка входить в одну з пріоритетних груп.

Нагадаємо, 22 січня сам 65-річний Білл Гейтс також вакцинувався від COVID-19.

Раніше Гейтс прокоментував чутки про те, що він влаштував пандемію коронавірусу, "щоб продавати вакцину під виглядом імплантування в тіло мікрочипів". "Це досить важко заперечувати, тому що це так нерозумно й дивно", - сказав він.

Білл Гейтс став героєм теорії змови під час пандемії ковіду. Її прихильники вірять, що вірус з'явився й поширився з вини ексглави Microsoft, який нібито планує нажитися на вакцині. Поширенню чуток сприяло й те, що фонд Білла та Мелінди Гейтсів виділив $300 млн на розробку вакцини та боротьбу з наслідками COVID-19.

Гейтс назвав "божевільними" і "злісними" теорії змови, що звинувачують його в розробці коронавірусу.