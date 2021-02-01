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Локдаун в Ізраїлі продовжили до 5 лютого

Штрафи за порушення карантину збільшено вдвічі.

Локдаун в Ізраїлі продовжили до 5 лютого
Фото: timesofisrael.com

Уряд Ізраїлю ухвалив продовження п’ятитижневої ізоляції до п'ятниці, 5 лютого.

Про це з посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з новою забороною, люди не можуть відходити від своїх будинків далі одного кілометра. Виняток зроблено для тих, хто виходить на роботу, йде на вакцинацію або за продуктами. Супермаркети продовжать працювати в звичайному режимі.

Збиратися на відкритому повітрі можуть до десяти людей, а в приміщеннях - до п'яти. Ці обмеження поширюються і на синагоги. Також заборонено ходити в гості.

Громадський транспорт працюватиме в скороченому форматі.

Крім того, продовжено заборону на роботу аеропорту Бен Гуріон до опівночі 7 лютого. Закритими залишаються і наземні прикордонні переходи.

Як повідомляли, напередодні Кнесет Ізраїлю затвердив в остаточному читанні т.зв. "Закон про штрафи", згідно з яким збільшуються вдвічі розміри штрафних санкцій за порушення карантинного режиму. Відтепер порушників можуть оштрафувати на 10 тис. шекелів (близько 86 тис. гривень).

За даними університету Джонса Гопкінса, в Ізраїлі зареєстровано 643 тис. 435 випадків коронавірусу COVID-19, померло 4 тис. 796 осіб.

Тиждень тому Ізраїль першим у світі почав вакцинувати підлітків від коронавірусу. В країні найвищі у світі темпи щеплення від ковіду.

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