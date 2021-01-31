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В австрійських Альпах під лавинами загинули двоє дорослих і підліток

Три окремі інциденти сталися в суботу.

В австрійських Альпах під лавинами загинули двоє дорослих і підліток
Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

В австрійських Альпах у суботу, 30 січня, загинули три лижники у трьох окремих інцидентах сходження лавин. Один із загиблих - підліток.

Про це повідомляє Укрінформ.

Перший трагічний випадок стався на гірськолижному курорті Кюхтай у федеральній землі Тіроль. Троє хлопців 14, 15 та 16 років вирішили з’їхати з траси і покататися на відкритій місцевості. Під час спуску 16-річний хлопчина впав, вище нього почала сходити лавина і засипала його. Двоє його товаришів змогли залишити небезпечне місце і покликали рятувальників. На жаль, його знайшли мертвим у снігу.

Інший випадок смертельного сходження лавини також відбувся у Тіролі, де у суботу загалом зійшло сім лавин. У горах в районі н.п. Аксамер Лізум під 100-метрову лавину потрапив самотній гірськолижник під час сходження на вершину. Тіло засипаного снігом 48-річного австрійця знайшли випадково двоє інших гірськолижників, які проїжджали пізніше неподалік.

Крім того, під час гірськолижної поїздки у районі Пінцгау у Зальцбургу під лавину потрапив ще один самотній лижник. Знайомі кинулися шукати 29-річного чоловіка після того, як він не повернувся у визначений час. Вони натрапили на місце сходження лавини на маршруті руху лижника, пізніше під снігом рятувальники знайшли і тіло чоловіка.

Нагадаємо, на початку січня у Карпатах постраждали четверо лижників, серед них – два 9-річні хлопці.

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