Зеленський озвучив своє питання до Байдена: "Чому ми досі не в НАТО?"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вдячний США за всю підтримку, але держава хоче бути рівноправним членом НАТО.

Про це він повідомив у інтерв'ю Axios, переклад якого оприлюднив "Голос Америки".

"Але якщо ми, українці, і Україна хоче бути рівноправним членом альянсу, рівноправним членом НАТО… Це одне з найважливіших питань безпеки - тієї самої безпеки, про яку говорить президент Байден. В такому разі в мене є дуже просте питання: пане президенте, чому ми досі не в НАТО?" - зазначив Зеленський.

Він додав, що якби Україна була членом альянсу, то на Донбасі не було б ескалації. Зеленський заявив, що Україна захищає Європу і вдячна за всі санкції з боку ЄС та США, але санкції не можуть повернути людські життя.

"Завтра це може бути будь-хто, будь-яка європейська країна, Сполучені Штати. Ми говоримо не лише про збройне втручання. Ми маємо справу з інформаційною війною. І Сполучені Штати - один із яскравих прикладів, як це відбувається", - додав президент України.

Нагадаємо, що після інавгурації Джо Байдена Зеленський зазначив, що буде радий запросити його до Києва. Український президент переконаний, що відносини між країнами покращаться.

7 листопада Зеленський привітав Байдена з перемогою на виборах президента США. Він наголосив, що Україна і США завжди співпрацювали в сфері безпеки, торгівлі, інвестицій, демократії, боротьби з корупцією. Зеленський також вважає, що Байден як президент США може значно посилити "нормандський процес".

Голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав Байдена "першим президентом США, якому не треба пояснювати, що таке Україна".