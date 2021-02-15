Принц Гаррі і Меган Маркл чекають на другу дитину.

Про це в неділю, 14 лютого, повідомив їхній представник, слова якого наводяться на сторінці подружжя герцога і герцогині Сассекських в Instagram.

"Ми можемо підтвердити, що Арчі буде старшим братом", - сказав представник, маючи на увазі першу дитину пари, дворічного сина.

"Герцог і герцогиня Сассекські дуже раді, що чекають на другу дитину", - додав він.

Представник Букінгемського палацу заявив, що королева, герцог Единбурзький, принц Уельський та решта королівської родини також "в захваті і бажають їм всього найкращого".

Майбутня дитина стане восьмою в черзі на трон.

Термін вагітності Меган не розголошують.

Оголошення надійшло у День Валентина, лише за п'ять днів після того, як королівська родина відсвяткувала народження сина принцеси Євгенії. Примітно, що оголошення зроблено в той же день, що й 37 років тому, коли принцеса Діана оповістила про свою вагітність принцом Гаррі у День святого Валентина в 1984 році.

Британський принц Гаррі і американська актриса Меган Маркл одружилися в травні 2018 року. Через рік у герцога і герцогині Сассекської народився хлопчик - Арчі Гаррісон Маунтбаттен-Віндзор.

Принц Гаррі і Меган Маркл припинили виконувати обов'язки членів британської королівської сім'ї з 1 квітня 2020 року. Щоб отримати право переїхати у США, працювати і займатися підприємницькою діяльністю, їм довелося відмовитися від королівських титулів, держфінансування і торгової марки Sussex Royal.

Після укладення договору з відеосервісом Netflix Гаррі і Меган досягли фінансової незалежності від королівської сім'ї.