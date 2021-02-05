"Львівобленерго" заплатить 10 млн грн через загибель 10-річного хлопчика у Дрогобичі

Дрогобицький міськрайонний суд визнав винними у загибелі 10-річного Марка Василенка чотирьох працівників місцевого РЕМ. Кожному з них присудили по п’ять років тюрми. Батьки хлопчика відсудили у "Львівобленерго" понад 10 млн грн.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

13 червня 2018 року у Дрогобичі 10-річний Марко Василенко пішов на тренування з футболу. Він переходив річку по двох металевих трубах, всередині яких сховані силові кабелі та які місцеві використовували як місток. Хлопчик зачепив електричний кабель, його уразило струмом, що призвело до смерті. Батьки хлопчика кажуть, що цих переходом він раніше не користувався, мабуть, зробив це, бо дуже поспішав на тренування.

Винними у смерті дитини визнали двох електромонтерів, майстра виробничої дільниці та головного інженера Дрогобицького РЕМ "Львівобленерго". Однак жоден з працівників під час судових засідань не визнав своєї провини.

За кілька днів до трагедії, 9 червня 2018 року, до Дрогобицького РЕМу надійшло повідомлення, що при переході річки людину вразило струмом. На місце скерували електромонтерів оперативно-виїзної бригади. Вони побачили, що одна з труб є зламана і у тріщині був оголений кабель. Після перевірки електрики вимкнули кабельну лінію, яка була у задовільному стані, а пошкоджену залишили під напругою. 13 червня через оголений електричний кабель цієї лінії загинув 10-річний Марко Василенко.