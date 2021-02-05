У ВАКС заявили про відсутність тиску на суддю Біцюка в справі щодо голови ОАСК

Вищий антикорупційний суд спростував інформацію про тиск Вищої ради правосуддя на слідчого суддю Андрія Біцюка, який веде справу голови ОАСК Павла Вовка.

Про це інформує пресслужба ВАКС.

"Слідчий суддя звертає увагу, що автори таких повідомлень стверджують про тиск Вищої ради правосуддя на слідчого суддю у вказаній справі, що не відповідає дійсності. Андрій Біцюк підкреслює, що ухвалює рішення у даній справі, так само як і в решті справ, які він розглядає, виходячи виключно з матеріалів справи, керуючись чинним кримінальним процесуальним законом та виходячи із внутрішнього переконання, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин у кримінальному провадженні", - сказано в повідомленні.

Як стверджують у ВАКС, слідчий суддя закликає утриматись від публікацій про тиск, імовірний вплив "чи інші категоричні та позбавлені підґрунтя судження у вказаній справі та інших, у яких він здійснює судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні".

17 липня минулого року Павлу Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК, голові Державної судової адміністрації України та ще чотирьом особам було повідомлено про підозру. Їм інкримінують створення злочинної організації та захоплення влади. Підозри ґрунтуються на вивченні записів розмов у кабінеті Вовка, частина з яких була опублікована у 2019 році. Там на записах Вовк обговорює, як він збирається тиснути за допомогою судових рішень на різні органи влади, щоб отримувати потрібні собі рішення.

За версією слідства, підозрювані ухвалювали замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних та бізнес кіл. Зокрема, для цього голова ОАСК використовував схему з подання штучних адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи осіб до свого ж суду з подальшим їх розглядом із наперед визначеним результатом.

2 лютого детективи НАБУ намагалися вручити клопотання голові ОАСК Вовку в ліфті. У грудні Вовку вручили повістку про виклик до суду під час свята в екснардепа Сергія Ківалова, однак голова ОАСК її порвав і викинув. Після цього суд не довзолив примусовий привід голови ОАСКу.

3 лютого стало відомо, що суддю Вовка примусово доставлять до Антикорупційного суду.

У Центрі протидії корупції стверджували, що НАБУ отримало дозвіл "попри надзвичайний тиск Вищої ради правосуддя на суддів ВАКС, зокрема на Біцюка, щодо якого відкрили дисциплінарну справу за скаргами адвокатів суддів ОАСК".