На виборах у Каталонії перемагають прихильники незалежності

На виборах до регіонального парламенту Каталонії, що відбулися в неділю, 14 лютого, перемагають партії, що виступають за незалежність регіону.

За результатами підрахунку понад 99% голосів, ці партії здобувають загалом від 73 до 80 місць у парламенті, тоді як для абсолютної більшості потрібно отримати 68 зі 135 місць, передає DW.

Водночас високі результати продемонстрували соціалісти, які виступають проти незалежності Каталонії. Їх підтримали 23% виборців, що дозволило партії посісти перше місце на виборах і отримати 33 місця в регіональному парламенті.

На другому місці опинилися "Ліві республіканці Каталонії", які набрали 21% голосів, проте теж отримають 33 місця в парламенті. На третьому - партія "Разом за Каталонію", яку підтримали 20% виборців і яка отримає 32 місця в парламенті.

До табору прихильників незалежності також належить ліва партія "Кандидатура народної єдності", яка набрала 6,5% голосів та матиме 9 місць у парламенті.

Нагадаємо, 1 жовтня 2017 року на референдумі за незалежність проголосували 90,18% каталонців, проти - 7,83%. Явка становила 43,03% (2,87 млн осіб). Влада Іспанії визнала його незаконним, а декларацію про незалежність Каталонії, оголошену після референдуму, анулювала.

Наприкінці 2017 року в Каталонії були введені надзвичайні заходи. У той час керівник Каталонії Карлес Пучдемон втік до Бельгії. Чимало сепаратистів були засуджені до тривалих термінів ув’язнення.