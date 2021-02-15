Близько 180 українських туристів застрягли на Занзібарі (оновлено)

Люди скаржаться на погані умови і харчування.

Через поломку літака близько 180 туристів з України застрягли на Занзібарі. Міністерство внутрішніх справ і посольство України в Кенії працюють над тим, щоб якомога швидше повернути їх в Україну.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Близько 180 українських туристів застрягли на Занзібарі. Зламався літак. МЗС та посольство в Кенії працюють з туроператором, щоб він забезпечив громадян належними умовами перебування на час затримки та якомога швидше вирішив питання їхнього повернення", - написав він у твіттері.

Близько 180 українських туристів застрягли на Занзібарі. Зламався літак. МЗС та посольство в Кенії працюють з туроператором, щоб він забезпечив громадян належними умовами перебування на час затримки та якомога швидше вирішив питання їхнього повернення. pic.twitter.com/79bMbzdTzx — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) February 15, 2021

Оновлення. Йдеться про рейс PQ6972 авіакомпанії SkyUp. Він мав вилетіти до Києва 13 лютого о 12:50 за місцевим часом, розповіли BBC News Україна пасажири рейсу.

Цю інформацію підтверджує українське МЗС, туроператор та авіаперевізник.

Серед туристів є також громадяни Білорусі, повідомляють пасажири.

"Літака досі немає. Як ми розуміємо, у компанії немає запасних літаків. Ми будемо чекати або коли вони його полагодять, або коли нам надішлють новий літак, якщо це взагалі можливо", - каже киянин Олексій Беспалов, який третю добу чекає рейсу.

"Прогнози не чіткі. Протягом трьох днів кожні дві години переносять час вильоту, але ми досі не вилетіли", - додає він.

Кілька пасажирів повідомили, що минулої ночі не всім забезпечили готель. А ті, кому житло таки надали, скаржились на погані умови.

"Ми спочатку ночували на вулиці, спали на траві, а потім групу пасажирів, в якій я був, заселили у жахливий готель у небезпечному районі Занзібар Сіті поруч із місцевим клубом та борделем", - розповідає Беспалов.

У понеділок, 15 лютого, за його словами, пасажирів все ж стали розвозити в інші готелі групами по 20-30 людей.

"Тикаємось по готелях, всюди антисанітарія, люди з дітьми сплять, де прийдеться. Точної інформації (про виліт, - ред.) немає, затримка кожні дві години", - скаржиться інший пасажир рейсу Євген.

У Instagram одна з туристок обурювалася, що часом спати доводилося на підлозі, в тому числі дітям. Скаржилася також на перебої з харчуванням.

"Нам не дають воду, я мовчу про харчування. Тут суцільна антисанітарія, всім людям страшно", - пише користувачка під ніком choko.kate.

Туроператор JoinUp та авіаперевізник запевняють, що надали усім туристам належні умови.

Труднощі з поселенням пояснюють високим сезоном на Занзібарі, а затримку з вильотом - коронавірусними обмеженнями, через які складно організувати новий рейс.

"Нам вдалося знайти номери для комфортного розміщення всіх туристів - зараз процес поселення. Щодо виконання рейсу - авіакомпанія працює над отриманням всіх необхідних дозволів", - йдеться в заяві.

За інформацією JoinUp, 14 лютого всім туристам також надавали готель, вони були "повністю забезпечені харчуванням".

До того ж перевізник і туроператор запевняють, що провели переговори із партнерами в різних країнах, щоб отримати дозвіл на новий додатковий маршрут і повернути туристів додому.

"Протикоронавірусні обмеження різних країн на перетин кордонів іноземними громадянами значно ускладнюють наші оперативні можливості для вирішення цього питання. Зараз це один із основних факторів затримки", - йдеться в заяві.

Туристів планувати повертати новим рейсом PQ 1972 Занзібар - Анталія - Київ. Він мав вилетіти 14 лютого ввечері, але табло SkyUp показує, що виліт перенесли на 14.30 15 лютого.

15 лютого на табло взагалі немає рейсу з Занзібару. Найближчий рейс із Занзібару - 16 лютого о 12.50.

Занзібар - архіпелаг в Індійському океані, біля берегів Танзанії, якій він і належить.