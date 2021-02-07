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У російській виправній колонії помер українець, - правозахисники

Чоловік не отримав необхідну медичну допомогу.

У російській виправній колонії помер українець, - правозахисники
Фото: zn.ua

У російській виправній колонії помер українець Володимир Здоренко, засуджений за крадіжку.

Про це інформує Кримська правозахисна група.

Чоловік помер вранці 5 лютого у виправній колонії № 1 в Адигеї.

Як інформує КПГ, українця у колонії заразили ВІЛ-інфекцією, не надавши при цьому необхідну медичну допомогу, що є порушенням Міжнародного гуманітарного права.

Зокрема, згідно зі статтею 38 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, особи, які перебувають під захистом, мають право на таку ж медичну допомогу та госпіталізацію, як і громадяни держави, на території якої вони знаходяться, якщо цього вимагає стан їхнього здоров'я.

"Стаття 76 Конвенції стосується зобов'язань держави-окупанта до особливо вразливої категорії – осіб, які перебувають під захистом і обвинувачених у вчиненні злочину. Окупаційні органи повинні встановити для таких осіб санітарний та харчовий режими, які є достатніми для підтримання їх здоров'я. Вони повинні отримувати таку медичну допомогу, яку вимагає стан їхнього здоров'я", - йдеться у повідомленні.

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