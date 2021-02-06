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У Львові внаслідок пожежі у п’ятиповерхівці загинула жінка

Причини займання встановлюють правоохоронці.

У Львові внаслідок пожежі у п’ятиповерхівці загинула жінка
Фото: promin.cv.ua

6 лютого опівночі у Львові зайнялася пожежа на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку на вул. Липова Алея.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

На момент прибуття вогнеборців до місця виклику вся квартира на першому поверсі була охоплена вогнем. Токсичний дим, що виник внаслідок пожежі, заповнив всю сходову клітку будинку.

“Під час розвідки пожежі та огляду задимлених приміщень будинку рятувальники виявили без свідомості двох людей, яких на руках винесли на вулицю та з ознаками отруєння продуктами горіння передали медикам”, – йдеться у повідомленні.

Також з охопленого димом будинку рятувальники винесли на руках дитину, яку медики госпіталізували з симптомами отруєння продуктами горіння.

Всього із задимлених приміщень вогнеборці у рятувальних пристроях вивели на свіже повітря 8 осіб.

У квартирі, де виникла пожежа, рятувальники виявили тіло загиблої жінки. Загиблою виявилась мати власниці квартири.

“О 00:48 пожежники локалізували пожежу, та о 00:54 повністю ліквідували в складі 3-ох ланок газодимозахисної служби. Внаслідок пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку в квартирі, пошкоджено стіни під’їзду на площі 10 кв.м”, – додали у ДСНС.

До ліквідації пожежі залучили 24 чоловіки особового складу та 5 одиниць спецтехніки.

Причини та обставини виникнення пожежі з’ясовуються правоохоронні органи.

Нагадаємо, вночі 6 лютого у Києві горів ринок, вогонь знищив продуктові павільйони, причина пожежі з'ясовується.

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