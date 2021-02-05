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Зірка фільму "Звуки музики" Крістофер Пламмер помер у віці 91 року

Він помер у своєму будинку в Коннектикуті.

Зірка фільму "Звуки музики" Крістофер Пламмер помер у віці 91 року
Крістофер Пламмер
Фото: hollywoodreporter.com

Американський та канадський актор Крістофер Пламмер, відомий за фільмами "Звуки музики" та "Усі гроші світу", помер у віці 91 року.

Про це повідомляє Hollywoodreporter.

Він помер у своєму будинку в Коннектикуті.

"Кріс був надзвичайною людиною, яка глибоко любила і поважала свою професію з великими старовинними манерами моди, самознижуючим гумором і музикою слів. Він був національним скарбом, який глибоко насолоджувався своїм канадським корінням. Завдяки своєму мистецтву та людяності він торкнувся усіх наших сердець, і його легендарне життя триватиме для всіх наступних поколінь. Він назавжди буде з нами", - повідомив його менеджер Лу Пітт.

Пламмер отримав дві театральні премії "Тоні": в 1974 році за роль фехтувальника та поета Сірано де Бержерака в мюзиклі "Сірано" і в 1977 році - за роль легенди Голлівуду Джона Баррімора в однойменній п’єсі "Баррімор".

У 2012 році Крістофер Пламмер, якому тоді було 82 роки, отримав "Оскар" за роль у фільмі "Новачки". Таким чином він став найстаршим актором, який отримав винагороду кіноакадемії США.

Нагадаємо, 16 січня від серцевого нападу помер швейцарський банкір-мільярдер Бенджамін де Ротшильд. Йому було 57 років.

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