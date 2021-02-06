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На Дніпропетровщині 8 вантажних вагонів зійшли з колії, деякі потяги затримуються

Загиблих і постраждалих немає.

6 лютого о 2:05 поблизу залізничної станції Воскобійня на Дніпропетровщині під час руху за маршрутом “ст. Кривий Ріг — ст. Нижньодніпровськ-Вузол” 8 вагонів вантажного потягу (складається з 57 вагонів) зійшли з колії.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області.

"Внаслідок цього пошкоджено залізничну колію та електричну опору (електроживлення на аварійній ділянці відсутнє), 4 вагони, які перевозили клінкер, перекинулися. Загиблих та постраждалих немає", – йдеться у повідомленні.

О 7:10 аварійними бригадами РЕС відновлено електропостачання на аварійній ділянці. О 7:30 відновлено рух залізничного транспорту по 1-й колії.

Як повідомили в Укрзалізниці, наразі тривають роботи з очищення аварійної ділянки від пошкоджених елементів та відновлення залізничного полотна.

Залізничники розслідують причини сходження вантажних вагонів.

Наразі деякі пасажирські поїзди південного напрямку прямують із запізненням:

поїзд №116 Бердянськ — Київ відправився із затримкою 2 год 5 хв.;

поїзд №38 Запоріжжя — Київ відправився зі станції П’ятихатки Ст. із затримкою 1 год 55 хв.;

поїзд №12 Київ — Новоолексіївка відправився зі станції Верхньодніпровськ із затримкою на 3 год.;

поїзд №92 Одеса — Костянтинівка відправився зі станції Верхівцеве із затримкою на 2 год 30 хв.

"Залізничники докладуть усіх зусиль для скорочення відставання пасажирських поїздів від графіка", - зазначили в Укрзалізниці.

Нагадаємо, 23 січня внаслідок зіткнення маршрутки з електричкою на Львівщині загинув чоловік.

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