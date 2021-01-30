У м. Кам’янське на Дніпропетровщині під час вибуху у житловій квартирі постраждало 2 особи, зокрема дитина.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

“30-го січня о 11:37 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про вибух у п’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Матросова Південного району міста Кам’янське. За повідомленням негайно направлені чергові відділення 7-ої та 8-ої державних пожежно-рятувальних частин Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області”, – йдеться у повідомленні.

Рятувальники попередньо встановили, що “ймовірно стався вибух газоповітряної суміші без послідуючого горіння в однокімнатній квартирі на п’ятому поверсі п’ятиповерхового панельного будинку”.

Вибухом зруйнована стіна між квартирами, вибито скло у вікнах та двері. Руйнування несучих конструкцій не виявлено.

Внаслідок вибуху постраждав 30-річний чоловік з однокімнатної квартири, де стався вибух, та 17-річний хлопець з двокімнатної сусідньої квартири.

“Рятувальники за допомогою м’яких нош власноруч винесли по сходам чоловіка з однокімнатної квартири. До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів дитину врятовано сусідами. Постраждалих працівниками екстреної медичної допомоги госпіталізовано до міської лікарні швидкої медичної допомоги”, – додали рятувальники.

Під’їзд відключено від газопостачання. Причина вибуху встановлюється.

Нагадаємо, у Вінниці на території дитячого садка здетонував невідомий вибуховий пристрій. Незначний опік отримала одна дитина.