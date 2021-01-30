Слідчі СБУ оголосили Нескромного у розшук, – ЗМІ

Також слідчі аналізують матеріали щодо наявності в діях Нескоромного ознак державної зради.

Слідчі Служби безпеки України оголосили в розшук колишнього першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного.

Про це пише Укрінформ з посиланням на джерела у СБУ.

"Слідчі ГСУ СБУ оголосили в розшук колишнього першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного. Його місце знаходження не встановлено", – зазначили в СБУ.

Окрім того, слідчі аналізують матеріали, опубліковані в ЗМІ, щодо наявності в діях Нескоромного ознак вчинення злочину, передбаченого статтею 111 ККУ – державна зрада.

Нагадаємо, 23 січня правоохоронці затримали полковника “Альфа” СБУ Юрія Расюка. Його підозрюють у підготовці вбивства начальника Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

За версією слідства, замовником вбивства є колишній заступник голови Служби безпеки України Дмитро Нескоромний. 26 січня йому оголосили про підозру.

ЗМІ оприлюднили записи телефонних розмов Нескоромного, на яких той прихильно висловлювався про президента РФ Володимира Путіна та російську церкву.

29 січня Расюк підтвердив, що замовником замаху на Наумова був Нескоромний.

Нескоромний був призначений Зеленським заступником голови СБУ і перебував на посаді з 1 липня до 8 листопада 2019 року, а з 8 листопада до 13 березня 2020-го був першим заступником голови СБУ – начальником Головного управління з боротьби з корупцією СБУ.