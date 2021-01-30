Жертвами вогню стали 90-річна жінка та її син.

30 січня у Межівському районі Дніпропетровської області внаслідок пожежі у житловому будинку загинуло дві людини.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

“30-го січня о 08:00 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому секторі на вулиці Центральна село Новопавлівка Межівського району”, – йдеться у повідомленні.

Після прибуття особового складу до місця виклику було встановлено, що горіння відбувається всередині приватного житлового будинку.

Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіла двох осіб: 90-річної жінки та її 66-річного сина.

Вогнем пошкоджено домашнє майно в одноповерховому житловому будинку на площі 5 кв. метри.

Пожежу локалізовано о 08:36 та ліквідовано о 08:44.

“До ліквідації пожежі залучено 4 чоловіка особового складу, 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки та 1 працівник, 1 одиниця техніки державної пожежної дружини”, – додали у ДСНС.

Нагадаємо, Київський райсуд Харкова обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без визначення застави чотирьом підозрюваним у справі про пожежу з численними жертвами в харківському будинку для літніх людей "Золотий час".