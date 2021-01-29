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Що робити, якщо нема чим платити по кредиту

Що робити, якщо нема чим платити по кредиту

Іноді виплатити борг по кредиту вчасно не виходить. Це може бути пов'язано з різними причинами: звільнення з роботи, проблеми в родині, переїзд і т.д. Обіцянка перед банком або мікрофінансовою організацією порушувати не можна, але в серйозних випадках вони готові йти на поступки, пропонуючи своїм клієнтам реструктуризацію або пролонгацію кредитного договору.

Далі про те, що і коли краще використовувати перед тим, як оформити кредит за порадами Андрія Жуматія, редактора фінансового порталу Finance.ua.

Рефінансування

Рефінансування — це процес здійснення банком активних операцій (кредитних вкладень) коштом позик, отриманих в інших банках. Цей термін також використовується в значенні пролонгації кредиту, як правило, шляхом видачі нової позики замість старої або обміну старих облігацій на нові, тобто продовження терміну позики або збільшення суми, яку може отримати позичальник.

Рефінансування потрібно для того, щоб:

● знизити процентну ставку;

● продовжити термін кредиту і знизити щомісячні платежі;

● скоротити кількість відкритих кредитів, замінивши кілька дрібних одним великим.

Для рефінансування кредиту знадобляться такі документи:

● ідентифікаційний номер платника податків та паспорт;

● довідка про доходи;

● кредитний договір з банком;

● квитанції про внесення платежів за поточним кредитом.

Реструктуризація

Реструктуризація договору це спосіб зменшити кредитне навантаження шляхом зміни умов чинного кредитного договору.

Реструктуризація боргу — це спосіб погашення боргу, за допомогою якого полегшуються умови сплати боргу внаслідок зміни термінів сплати суми заборгованості. Заборгованість сплачується щомісячно.

Є кілька варіантів реструктуризації кредиту:

● кредитні канікули — відстрочка виплат на деякий час;

● можливість протягом якогось часу погашати тільки тіло кредиту, щоб знизити суму відсотків, що нараховуються;

● збільшення терміну дії кредитного договору та зменшення щомісячного платежу.

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