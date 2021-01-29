У результаті масштабної спецоперації вилучено понад три тонни наркотиків та прекурсорів на 120 млн грн.

Протягом чотирьох діб поліцейські ліквідували 7 підпільних нарколабораторій, вилучили з незаконного обігу близько 200 кілограмів наркотичних засобів та психотропних речовин, що становить близько 300 тисяч доз, а також понад три тонни прекурсорів для їх виготовлення.

Фото: пресцентр МВС

Масштабну спецоперацію на Харківщині провели оперативники Департаменту боротьби з наркозлочинністю спільно з працівниками ГУНП у Харківській області із залученням фахівців кіберполіції, бійців спецпідрозділу ТОР під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури. Загалом було задіяно понад 600 правоохоронців, інформує пресцентр Міністерства внутрішніх справ.

Загалом правоохоронці провели 350 обшуків та встановили 118 осіб, які причетні до незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. За попередніми підрахунками, вартість вилученого за цінами "чорного" ринку становить близько 120 млн гривень.

Фото: пресцентр МВС

Фото: пресцентр МВС

"Серед вилученого, зокрема, понад 80 кг канабісу, понад 80 л опію ацетильованого, понад 30 кг психотропу "Альфа PVP", 4 кг амфетаміну, а також 2 700 упаковок метадону та 2,5 тис. упаковок сильнодіючого опіоїдного (наркотичного) препарату. За цінами "чорного" ринку вартість вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин становить близько 120 млн гривень", - зазначається в повідомленні.

Крім того, співробітники поліції викрили дві злочинні групи з ознаками організованості. Одна з них "спеціалізувалася" на виготовленні психотропної речовини "Альфа PVP". Свою продукцію троє спільників реалізовували за допомогою чат-боту в месенджері.

Інша група наркоторговців налагодила мережу виготовлення та збуту метадону. Організаторка, яка мешкає у столиці, постачала наркотики двом спільникам із Харківщини. Вони отримували товар, фасували і розповсюджували його на території міста шляхом закладок, а про їх місцезнаходження повідомляли лідерці наркобізнесу.

Фото: пресцентр МВС

Фото: пресцентр МВС

Також поліцейські заблокували 5 інтернет-магазинів, які займалися незаконним розповсюдженням наркотичних засобів і психотропних речовин. Окрім того, виявлено 43 наркопритони.

На даний час 16 осіб затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Повідомлено 63 підозри за вчинення злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин.

Продовжуються слідчі дії для документування злочинної діяльності фігурантів та збору доказової бази для притягнення їх до відповідальності.

Як повідомляли, раніше в січні у Запорізькій області у двох дівчат знайшли наркотики на 7 млн гривень.