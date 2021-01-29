Співробітника "Нової пошти" засудили до трьох років позбавлення волі за крадіжку техніки з посилок

Суд засудив працівника терміналу "Нової пошти" в Полтаві до трьох років позбавлення волі і позбавив права обіймати посади, пов'язані з обслуговуванням товарно-матеріальних цінностей, за крадіжку техніки з посилок клієнтів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу "Нової пошти".

Зазначається, що інцидент трапився в квітні 2020 року з співробітником, який тільки влаштувався працювати в компанію.

"Зловмисника виявила служба безпеки компанії під час розслідування претензії одного з клієнтів, який заявив про відсутність мобільного телефону в отриманому відправленні. Завдяки встановленим на терміналі камерам відеоспостереження особу зловмисника вдалося встановити оперативно, пізніше він сам у всьому зізнався", - розповіли в пресслужбі.

Співробітник був звільнений з компанії, а інформація у справі була передана правоохоронним органам.

Нагадаємо, у 2018 році житель Дніпра відправив себе до Харкова в посилці "Нової пошти", щоб вкрасти інші посилки.