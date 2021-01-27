Парламент зробив крок до підвищення ліміту безмитних міжнародних посилок зі 100 до 150 євро

Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування товарів, що переміщуються у міжнародних поштових та експрес-відправленнях)", який підвищує вартість безмитних міжнародних посилок зі 100 до 150 євро.

Документ підтримали 346 народних депутатів, повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Якщо вартість міжнародного відправлення складає, приміром, 200 євро, то податок треба буде сплатити тільки з 50 євро - суми, що перевищує ліміт.

При обговоренні нардепи вказали, що часто під час купівлі товарів закордоном замовлення штучно дрібнять, щоб сума була меншою 100 євро для уникнення оподаткування.

За минулий рік в Україні було приблизно 60 млн транзакцій, пов'язаних з перевезенням товарів з-за кордону.

Голова підкомітету Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Сова заявив, що що метою законопроєкту є вдосконалення, здешевлення та підвищення ефективності здійснення адміністрування податку на додану вартість щодо операцій із ввезення товарів на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, а також спрощення сплати податку одержувачами через покладання функцій із його сплати на операторів поштового зв’язку та експрес-перевізників у разі декларування таких товарів із застосуванням відповідних електронних реєстрів міжнародних поштових та експрес-відправлень.

До липня 2019 року ввести без мита можна було товар до 150 євро. З липня ж ліміт знизили та ввели таке оподаткування: від 100 до 150 євро - ПДВ 20%, понад 150 євро - ввізне мито 10% плюс ПДВ 20% на суму перевищення безмитного ліміту та податку.