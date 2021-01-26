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Що купляли українці в перші дні після січневого локдауну Новини компаній

У понеділок торговельні центри мережі «Епіцентр» відвідали 300 000 споживачів, що на 50% більше у порівнянні з аналогічним понеділком січня 2020 року.

Найбільше зростання, за підсумками 25 січня 2021 року, продемонстрували товари з категорії «Побутова хімія та засоби особистої гігієни». Динаміка продажів склала +170%. Як зазначив заступник генерального директора ТОВ “Епіцентр К” Володимир Гончаров вже тривалий час мережа «Епіцентр» - оператор №1 на ринку побутової хімії й попри те, що побутова хімія присутня в асортименті інших магазинів, що працювали під час дії дискримінаційної постанови Уряду 1236, все одно покупці чекали саме пропозицій від “Епіцентра”.

Серед топ-категорій також керамічна плитка, лакофарбова продукція, декоративне освітлення, ламінат та паркет, посуд, електромонтажне устаткування, змішувачі та кераміка, шпалери та покриття, сухі будівельні суміші. 

“Сплеск торгівлі в перші дні цілком очікувано, оскільки протягом трьох тижнів локдауну ми постійно отримували невдоволені відгуки покупців, які не мали можливості купити необхідні товари. “Епіцентр” - єдина мережа де представлено надзвичайно широкий та збалансований асортимент товарів у всіх категоріях, що дозволяє клієнтам купувати все в одному місці. Також наші покупці чекали на можливість здійснити покупки за кращими цінами за умовами акції “Чесна вигода”, яку ми продовжили до 31 січня”, - говорить Гончаров. 

Під час дії посилених карантинних обмежень мережа «Епіцентр» працювала виключно на видачу онлайн замовлень та адресну доставку, що викликало велике незадоволення покупців. Так за опитуванням більшість споживачів вважають побутові товари необхідними для забезпечення нормальної життєдіяльності та негативно ставляться до будь-яких обмежень продажів цих товарів. 

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