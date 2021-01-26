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Закон про Бюро економічної безпеки планують прийняти 28 січня

Документ було схвалено профільним комітетом парламенту ще у листопаді минулого року.

Закон про Бюро економічної безпеки планують прийняти 28 січня
Фото: Анна Стешенко

Законопроект № 3087-д про Бюро економічної безпеки України Верховна рада планує розглянути у другому читанні та прийняти у цілому на засіданні у четвер, 28 січня.

Документ було схвалено для прийняття комітетом парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики ще у листопаді 2020 року.

Державна фіскальна служба почала реструктуризацію в липні 2019 року. Податкові та митні функції відійшли новоутвореним державним органам, проте залишилася податкова міліція. Вона продовжує працювати в ДФС до моменту створення нового органу, відповідального за боротьбу з фінансовими злочинами, яке спочатку планували назвати Бюро фінансових розслідувань. Законопроєкт про БФР навіть був прийнятий у першому читанні, але в січні 2020 року депутати відхилили його.

У вересні 2020 року Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про Бюро економічної безпеки.

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