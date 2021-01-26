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Вітренко запропонував змінити майданчик для торгів електроенергією

В.о. міністра не довіряє приватній біржі.

Вітренко запропонував змінити майданчик для торгів електроенергією
Фото: facebook.com/minenergoUkraine

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко запропонував змінити платформу для торгів електроенергією. Зараз компанія "Центренерго" продає електричну енергію на аукціонах на "Українській енергетичній біржі", а Вітренко вважає за можливим перевести торги на ДП "Оператор ринку".

Про таку можливість він заявив у інтерв'ю "Економічній правді".

"Багато дорікань щодо того, як "Центренерго" продає електроенергію на аукціонах. Багато нарікань з боку інших держкомпаній, але коли починаєш аналізувати проблему, то бачиш штучні обмеження. Іноді їх змушують за законом робити якісь речі, які викликають подив. У нас є державна компанія, яка називається "Оператор ринку". І на платформі цієї компанії можна було б торгувати практично всіма обсягами електроенергії. У них є для цього відповідні системи, і вони можуть це робити... Ця державна компанія регулюється, прозоро діє. При цьому державні компанії "Енергоатом" і той же "Центренерго" заганяють на приватну біржу. "Українська енергетична біржа" – це приватна біржа, і вона досі нічим не регулюється. Для мене вона непрозора, я не можу їй довіряти", - сказав Вітренко.

Нагадаємо, що в кінці 2020 року "Центренерго" продав на "УЕБ" 3,27 млн МВт-год з терміном поставки в січні-березні 2021 року. Покупцем став трейдер "Юнайтед Енерджи" з групи Ігоря Коломойського.

"Енергоатом" тоді ж продав 13,33 млн МВт-год електроенергії з поставкою в першому півріччі 2021 року. Левову частку також купила компанія, пов'язана з Коломойським.

За даними "Бізнес Цензора", придбаний об'єм значно перевищує споживання найбільших підприємств групи Коломойського, тобто частина електроенергії буде перепродуватися на ринку "на добу вперед".

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