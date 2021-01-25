IFC надасть "Укргазбанку" 30 млн євро позики (оновлено)

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) надасть АБ “Укргазбанку” позику на загальну суму 30 млн євро з можливістю подальшої конвертації у статутний капітал.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час виступу на церемонії підписання відповідного меморандуму між Міністерством фінансів України, IFC та "Укргазбанком", повідомляє Укрінформ.

За словами глави держави, підписання меморандуму є не лише першим потужним реалізованим кроком, що наближає Україну до стратегічної мети щодо скорочення державної частки у банківському секторі України, а й підтвердженням ефективності впроваджених впродовж останніх років реформ у цій сфері.

"Це сприятиме пришвидшенню досягнення європейських стандартів на фінансових ринках, зростанню української економіки, забезпеченню макрофінансової стабільності та покращенню добробуту населення України", - запевнив Володимир Зеленський.

Раніше перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова повідомила, що на початку 2021 року відбудеться закриття угоди з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) щодо входження в капітал державного "Укргазбанку".

За її словами, це знакова подія для банківського ринку України. По-перше, такі стратегічні інвестори востаннє входили у наші банки наприкінці 2015 року, коли ЄБРР став акціонером "Райффайзен Банку Аваль". По-друге, держава завдяки угоді з IFC доведе задекларований намір - зменшити свою роль у банківському секторі.

Оновлення. У Національному банку України привітали укладання кредитної угоди між Міністерством фінансів, IFC та "Укргазбанком".

"Укргазбанк стане першим приватизованим великим державним банком в Україні", - прокоментували в НБУ.

Там пояснили, що нова позика IFC у розмірі 30 млн євро створить умови для трансформації банку, оскільки IFC матиме можливість конвертувати позику в частку в капіталі.

"З 2017 року IFC допомогла Укргазбанку підготуватися до приватизації через вдосконалення його практик корпоративного управління, комерціалізацію операцій та зменшення участі держави у прийнятті рішень. Належне корпоративне управління, професійна діяльність та фокус на стійкому фінансуванні допоможуть Укргазбанку слугувати прикладом для майбутньої приватизації банків в Україні", - зазначили в Нацбанку.

Ще наприкінці 2017 року Мінфін, "Укргазбанк" та Міжнародна фінансова корпорація підписали меморандум щодо залучення інвестицій IFC та консалтингових послуг для розвитку банку і підвищення його інвестиційної привабливості. Спочатку планувалось, що Корпорація стане фінансовим співінвестором АБ "Укргазбанк" ще до кінця 2018 року. Згодом у Міністерстві фінансів заявили, що приватизація АБ "Укргазбанк" відбудеться до 2020 року.

Міжнародна фінансова корпорація - одна з п'яти інституцій Групи Світового банку. З 1992 року IFC реалізує в Україні масштабну програму технічної допомоги.