Космічна політика та дипломатія України

Говорячи про сучасний економічний стан України та перспективи її подальшого розвитку, слід мати на увазі, що Україна є не тільки достатньо сильною аграрною та індустріальною країною, але й також перспективною космічною державою , в якій космічна індустрія може стати локомотивом динамічного економічного та технологічного розвитку.

Фото: twitter.com/NASA

Розвиток космічної індустрії дозволить українській економіці успішно інтегруватися в економіку ЄС в якості однієї з найбільш успішних і розвинутих економік Європи. Разом з тим розвиток космічного сегменту української економіки вимагає адекватної космічної політики та дипломатії, спрямованої на забезпечення Україні гідного місця серед інших космічних держав світу.

Так, приміром, у сучасній міжнародній політиці ми спостерігаємо посилення конкуренції у космічній сфері між США як провідною космічною державою з одного боку, та Китаєм – з іншого. Фактично йдеться про формування двох основних коаліцій держав у їх конкурентній боротьбі у космічній галузі. Першу коаліцію очолює США, які стали ініціатором укладення домовленостей «Артеміда», до яких нещодавно долучилася Україна. Друга коаліція формується між Китаєм та Росією, в якій Росія готова надати Китаю свої космічні технології в обмін на фінансування космічних проектів. Цілком зрозуміло, що цей процес не може не позначитися на світовій конфігурації зовнішньо-політичних сил.

16 грудня 2020 року Комітетом Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва було проведено слухання, присвячене міжнародно-правовому забезпеченню зовнішньої політики України в космічній сфері. Комітетські слухання охопили широке коло представників органів державної влади, зокрема Міністерства закордонних справ, Міністерства стратегічних галузей промисловості, Державного космічного агентства, Державної служби експортного контролю. Крім того, услуханнях взяли участь вчені з Міжнародного центру космічного права та Інституту космічних досліджень НАН України. Свої позиції висловили також представники громадськості й бізнесу, а саме Української асоціації високотехнологічних підприємств та організацій «КОСМОС», EOS Data Analytics, Space Logistics Ukraine.

Учасники обговорили широкий спектр питань, пов’язаних з орієнтирами зовнішньої космічної політики України, серед яких: основи державної політики України в космічній сфері на 2021-2030 роки, організаційно-правові засади, переваги та ризики вступу України до Європейського космічного агентства, перспективи співпраці України зі США, зокрема й по проекту Артеміда щодо дослідження та використання космічних ресурсів на Місяці, налагодження галузевого співробітництва між Україною та арабським сходом у космічній сфері.

За результатами слухань учасники дійшли висновків про:

1) перспективність набуття Україною членства у Європейському космічному агентстві окремо від процесу набуття членства у Європейському Союзі;

2) необхідність інтенсифікації діалогу між Україною та ЄС щодо співробітництва в космічній сфері, зокрема й шляхом актуалізації сфер співробітництва в межах Дорожньої карти щодо поглиблення співробітництва України та Європейського космічного агентства;

3) доцільність проведення консультацій з відповідними органами США та інших держав-учасниць Домовленостей про принципи співробітництва у сфері цивільного дослідження і використання Місяця, Марсу, комет та астероїдів в мирних цілях (Домовленостей по проекту «Артеміда») щодо виявлення та забезпечення реалізації українськими підприємствами окремих видів робіт та послуг в межах проекту «Артеміда», укладення відповідних міжнародних угод;

4) розроблення підходів щодо реалізації співробітництва в космічній сфері в межах «Люблінського трикутника» – платформи для політичного, економічного та соціального співробітництва, яку ініціювали МЗС України, Польщі та Литви;

5) необхідність налагодження партнерства з регіональними союзами, членами яких зокрема є й арабські держави: Африканським космічнима гентством, Групою арабського космічного співробітництва й Центрами космічної науки та техніки, утвореними ООН у кожному регіоні, на який поширюється юрисдикція Економічних комісій ООН, тощо.

Проведені комітетські слухання і висловлені за їхніми результатами рекомендації мають стати основою для подальшого розвитку космічної політики України.