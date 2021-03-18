Коли Крим повернеться в Україну?

Коли ж це може статися? Коли Крим нарешті повернеться в Україну, а особи, винні у скоєнні такого міжнародного злочину, як окупація та спроба анексії Криму, будуть притягнуті до відповідальності?
Наразі на це запитання важко відповісти з огляду на непередбачуваність розвитку політичних подій у світі та всередині держави-агресора.
Повернення Криму може відбутися несподівано швидко, а може затягнутися на довгі роки. І ми теж маємо бути до цього готові.
Одне є певним – рано чи пізно повернення Криму неодмінно відбудеться, оскільки, як вчить нас історія, перемога міжнародного права та справедливості є неминучою. Одним словом, повернення Криму є питанням часу. Рано чи пізно російська окупаційна влада та населення Росії відчують, що окупація Криму є непосильним тягарем для Росії і перекреслює будь-яку надію на її нормальне і цивілізоване майбутнє.
Від Голови Бундестагу ФРН Вольфганга Шойбле я колись почув цікаву і символічну історію, яка може навчити нас, що можна зробити для скорішого повернення Криму. До цього відомого і мудрого державного діяча звернулися політики з Південної Кореї з проханням поділитися досвідом об’єднання Німеччини і дати якусь пораду. На що Шойбле відповів: на жаль, наш досвід об’єднання Німеччини навряд чи може вам стати в нагоді, оскільки в нашому випадку, на відміну від ситуації між Південною та Північною Кореєю, між розділеними родинами завжди підтримувалися зв’язки.
На мою думку, мораль цієї історії для України полягає в тому, що навіть за умов окупації Росією частини території України, необхідно підтримувати почуття національної єдності всіх українців і постійно підтримувати надію в українцях, які опинилися на окупованих територіях, на швидке повернення цих територій під повний контроль уряду України.
Ми повинні завжди пам’ятати про наших громадян, які живуть зараз на окупованих територіях, і активно боротися за їхній розум і серця проти отрути російської пропаганди. У тому числі шляхом власного прикладу розбудови успішної демократичної, справедливої та заможної держави. Ми повинні не відштовхувати їх, а, навпаки, зробити все, щоб вони відчували близькість і перспективу лише зі своєю батьківщиною, Україною.
Вся наша політика має бути спрямована на те, щоб завжди бути готовими до повернення Криму і щоб усіма можливими засобами наближати той час, коли Крим повернеться в Україну.