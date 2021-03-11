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РНБО ухвалила проєкт Стратегії деокупації та реінтеграції окупованого Криму

Робота над документом тривала понад рік.

РНБО ухвалила проєкт Стратегії деокупації та реінтеграції окупованого Криму
Фото: president.gov.ua

Рада національної безпеки і оборони ухвалила проєкт "Стратегія деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя".

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це перший фундаментальний документ із часів окупації Кримського півострова Російською Федерацією, який дає чіткий дороговказ, у який спосіб ми рухатимемося в питаннях деокупації Криму", - сказав він на брифінгу після закінчення засідання РНБО.

Робота над документом тривала понад рік із залученням представників багатьох інститутів, зокрема, - Меджлісу кримськотатарського народу.

Нагадаємо, у травні минулого року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в Україні розробляють концепцію повернення окупованого Росією Криму під контроль української влади. Для цього, за його словами, необхідно вирішити кілька тактичних і одне стратегічне завдання.

Пізніше в Офісі президента повідомили, що планується прийняття закону про корінні народи України, щоб закріпити це поняття на рівні держави і продемонструвати, що в Україні є три корінні народи, які мають стосунок до Кримського півострова: кримські татари, караїми та кримчаки.

У лютому 2021 року РНБО розглянула проєкт державної стратегії з деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у закритому режимі.

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