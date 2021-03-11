Адвокати Порошенка заявили про спробу фабрикації нової справи проти нього

Офіс президента Зеленського поставив завдання СБУ сфабрикувати чергову справу проти Петра Порошенка. Про це на брифінгу в агентстві «Інтерфакс-Україна» заявив адвокат п’ятого Президента Ілля Новіков. Він також зазначив, що в Офісі Генпрокурора шукають того, хто зголоситься підписати підозру.

«Зараз за нашою інформацією СБУ доручено в короткі терміни знайти щось на Порошенка. Це добре перегукується з тезами, озвученими Офісом президента у нещодавньому інтерв’ю прессекретарки Мендель. Це повністю збігається з тим, що ми бачимо у поведінці і СБУ, і Офісу президента, і Офісу Генпрокурора», – говорить Новіков.

«Офіс президента активно шукає в Офісі Генпрокурора того, хто піде на співпрацю з ними і піде на підписання підозри Порошенку. Тому що після всіх подій 2019, і особливо 2020 року бажаючих робити це очевидно не так багато, як раніше», – говорить Новіков.

Адвокат Ігор Головань також вкотре нагадав, що для виконання завдань щодо переслідувань Петра Порошенка ДБР грубо порушує закон і користується «прикриттям» скандального Печерського суду.

«Заради того, щоб дошкулити Петру Порошенку – лідеру опозиції, щоб організувати політичні переслідування в зручному для них Печерському суді, фактично поставлено поза законом всю діяльність центрального апарату Державного бюро розслідувань. Тому що вони ж не можуть звертатися в різні суди, вони звертаються тільки до Печерського, не тільки в справах Петра Порошенка, а й всіх інших», – говорить Ігор Головань.

Адвокат також зазначив, що під час звіту у Верховній Раді України очільник ДБР Сухачов збрехав народним депутатам, заявивши, що місцезнаходження ДБР визначається відповідно до роз’яснення Верховного Суду України за місцем юридичної адреси. Насправді, як свідчить отримана з Верховного Суду відповідь на запит адвокатів, такого роз’яснення немає.

«Ми вважаємо, що ці неправдиві твердження, які пан Сухачов робив у Верховній Раді і його вказівки слідчим спілкуватися лише з Печерським судом є свідченням того, що його так само «взяли в оборот», як і його попередників, починаючи від Романа Труби», – говорить Новіков.

Адвокат Ігор Головань нагадав, що нещодавно Київський апеляційний суд відмовив у клопотанні представнику прокуратури і підтвердив, що справи, які розслідує ДБР, мають розглядатися Шевченківським районним судом Києва, а не Печерським.

«Вся діяльність ДБР, яка ведеться зараз і яка штучно підводиться під підсудність Печерського суду, є незаконною. І ми звертаємо на це увагу в тому числі і наших колег адвокатів, яким доводиться взаємодіяти з ДБР», – говорить Ілля Новіков.

«Я ще раз хочу закликати: перевірте інформацію, яку ми вважаємо достовірною, чи проводяться щотижневі наради президентом Зеленським зі своїми силовиками? Чи обговорюється на них пошук і створення штучного компромату на Петра Порошенка? Це сьогодні достатньо важливий показник того, що відбувається загалом в керівництві Офісу президента та силових відомств», – резюмує Ілля Новіков.