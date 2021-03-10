Україна не може використовувати вакцину країни-агресора, – Марина Порошенко

Фракція «Європейська Солідарність» у Київраді вважає неприпустимим використання вакцини проти коронавірусу російського виробництва. На цьому наголосила лідер «ЄС» у Києві Марина Порошенко на засіданні постійної комісії з питань охорони здоров’я і соціальної політики.

«Українське законодавство чітко визнає РФ військовим агресором та окупантом. А постанова Кабінету Міністрів забороняє в Україні реєстрацію вакцин або інших препаратів від коронавірусу, які розроблені чи вироблені агресором. Вакцина «Спутник-V» розроблена в Росії і не може бути застосована та розповсюджена в Україні та столиці зокрема», – підкреслила Марина Порошенко.

Також вона наголосила, що Україна за жодних умов не може наповнювати російський бюджет: «Виглядатиме дуже цинічно, коли ми з одного боку боремося з російською агресією на сході нашої держави, коли від російських куль гинуть наші воїни, а з іншого – ми платимо Росії гроші за вакцину, які потім можуть піти на фінансування війни на Донбасі. «Європейська Солідарність» категорично засуджує це», – зазначила Марина Порошенко.

Голова комісії Київради з питань охорони здоров’я також зауважила, що російський препарат для щеплень не пройшов третій етап клінічних досліджень. І вакцинація ним суперечить всім загальноприйнятим протоколам проведення випробувань. «Хочу наголосити, що немає достовірних даних кількості щеплень серед самих росіян, нам достеменно невідомі побічні ефекти, адже перевірки препарату ще не завершені. Окрім того, в Європейському агентстві лікарських засобів закликають не поспішати закуповувати «Спутник-V», – розповіла Марина Порошенко