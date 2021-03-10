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НАЗК призупинило доступ до Реєстру корупціонерів

10 березня з 14:00 до 20:00 реєстр оновлюватимуть.

НАЗК призупинило доступ до Реєстру корупціонерів
Фото: liga.net

Національне агентство з питань запобігання корупції тимчасово обмежило доступ до Єдиного держреєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, у зв’язку з роботами з оновлення.

Про це інформує пресслужба НАЗК.

"10 березня з 14:00 до 20:00 доступ користувачів до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (Реєстру корупціонерів) буде частково обмежено. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) проводитиме роботи з оновлення Реєстру корупціонерів", - сказано в повідомленні.

У НАЗК просять користувачів врахувати це під час роботи з реєстром.

11 березня НАЗК проведе презентацію оновленої версії реєстру, учасників якої ознайомлять із новими можливостями пошуку, збору аналітики та статистики, а також інтеграції Реєстру корупціонерів з іншими електронними системами.

Цей реєстр є порталом, де є інформація про всіх фізичних та юридичних осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення. НАЗК адмініструє цей реєстр із лютого 2019 року, раніше цим займалося Міністерство юстиції України. Дані вносяться до реєстру на підставі рішень судів, які надходять до НАЗК, або на підставі наказів про притягнення до дисциплінарної відповідальності.

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