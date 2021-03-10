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Закон про електронні трудові книжки опублікували в парламентській газеті "Голос України"

На повний перехід відведено п'ять років.

Закон про електронні трудові книжки опублікували в парламентській газеті "Голос України"
Фото: vidomosti-ua.com

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі" офіційно опубліковано в парламентській газеті "Голос України".

Закон було ухвалено 5 лютого 265 голосами.

Він встановлює п'ятирічний перехідний період для включення до Державного реєстру відомостей з паперових трудових книжок про трудову діяльність працівника.  Протягом цього періоду застосовуватиметься як паперова трудова книжка, так і електронна форма уже наявних або внесених відомостей про трудову діяльність працівника з Державного реєстру.

Документ запроваджує облік трудової діяльності працівників в електронній формі, використання цих відомостей для підтвердження наявного стажу роботи для укладення трудового договору, призначення пенсій тощо.

Також на законодавчому рівні врегульовується питання щодо автоматичного призначення пенсії за віком через особистий електронний кабінет особи на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Нагадаємо,  4 березня президент Володимир Зеленський підписав даний закон.

Попередній уряд Олексія Гончарука теж пропонував перевести трудові книжки в електронний формат. Законопроєкт не встигли розглянути і після зміни Кабміну - відкликали.

З 2000 року дані про трудовий стаж вносять в електронні реєстри.

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