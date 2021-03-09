Норвегія зупинила продаж активів Rolls Roys російській компанії

До 2014 року значну частину корабельних двигунів Росія закуповувала в Україні.

Уряд Норвегії зупинив продаж російській компаній заводу з виробництва корабельних двигунів Bergen Engines.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністерство юстиції країни.

Перевіркою угоди займається контррозвідувальне Управління національної безпеки.

Завод Bergen Engines належить британській Rolls-Royce. Він виробляє дизельні та газопоршневі двигуни. На початку лютого англійська компанія анонсувала його продаж структурі російського "Трансмашхолдингу" приблизно за 150 млн євро.

"Трансмашхолдинг" заявляв, що таким чином планує розширити свою присутність на ринку мікроелектростанцій для віддалених об’єктів. Однак, в Норвегії побоюються використання підприємства у військово-промисловому комплексі.

Нагадаємо, до 2014 року значну частину корабельних двигунів Росія закуповувала в Україні і країнах НАТО, однак це стало неможливим через санкції.

Так, у 2017 році повідомлялося, що науково-виробниче об'єднання "Сатурн" (Рибінськ, Росія) розпочало виробництво власних корабельних газотурбінних двигунів. Раніше такі турбіни купували в Миколаєві у заводу "Зоря-Машпроект".