Зеленський фейковою цитатою Шевченка показав, як працює дезінформація

Президент Володимир Зеленський у своєму виступі на форумі "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм" використав фейкову цитату Тараса Шевченка, щоб показати, як працює дезінформація.

"Символічно, що ми говоримо про дезинформацію 9 березня, у 208-й день народження Тараса Григоровича Шевченка. Наш великий поет та письменник колись сказав: "Ту брехню, що справдиться, всі правдою зовуть". Я гадаю, ці слова великого українця заслуговують оплесків", - сказав Зеленський.

Зала відреагувала оплесками, після чого Зеленський визнав, що пожартував.

"Дякую тим, хто на мить засумнівався і згадав, що насправді це цитата Лесі Українки. А сьогодні не 208, а 207 років з дня народження Кобзаря", - сказав президент.

Він сказав, що лише хотів показати, як працює дезінформація.

"Маскуючись, вона виглядає достовірно, ховається в деталях, грає на емоціях, радіє, якщо у вас немає часу на роздуми чи глибокий аналіз. На щастя, моя фраза не мала на меті посіяти якусь паніку, створити дефіцит на ринку чи вплинути на вибори іншої держави. Однак частіше за все дезінформація переслідує страшні цілі", - додав Зеленський.

Він нагадав про відомі російські фейки, такі як "распятый мальчик", "поезда фашистов-карателей", "нас тут нет".

Також фейки, за словами Зеленського, запускають українські політики, блогери, "яким з Іспанії, краще видно, як жити в Україні", та "засоби масової дезінформації, які прикривають свободою слова диверсії за інструкціями агресора".

"Коли великі патріоти брешуть громадянам про Нові Санжари, що захисникам на фронті заборонено стріляти, про тарілки з борщем, або ж коли називають вакцину словом, що насправді характеризують всю суть саме їх вчинків. Адже в гонитві за власною популярністю вони готові поставити під удар безпеку, життя, здоров'я українців", - сказав Зеленський.

Президент сказав, що інформаційна гігієна і критичне мислення мають стати такою ж звичайною навичкою, як миття рук і викидання сміття.

"Гадаю, про силу слова найкраще сказав Тарас Григорович Шевченко. "Ну що б, здавалося, слова... Слова та голос — більш нічого. А серце б’ється — ожива, Як їх почує!.. Знать, од Бога І голос той, і ті слова". Бачу, що дехто напружився. Добре, коли ми не втрачаємо пильність. Та цього разу це дійсно його слова, слова Тараса Григоровича Шевченка", - сказав Зеленський в кінці свого виступу.