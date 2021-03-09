Помер соліст Одеської опери Олексій Репчинський
Помер соліст Одеської опери Олексій Репчинський
Меган Маркл у інтерв'ю Опрі заявила, що члени королівської родини обговорювали колір шкіри її сина
Меган Маркл у інтерв'ю Опрі заявила, що члени королівської родини обговорювали колір шкіри її сина
Під дачею Зеленського влаштували акцію на підтримку Стерненка і Антоненка
Під дачею Зеленського влаштували акцію на підтримку Стерненка і Антоненка
Мендель припустила, що санкції проти Коломойського у США можуть бути тільки початком
Мендель припустила, що санкції проти Коломойського у США можуть бути тільки початком
У Києві затримали підозрювану у вбивстві поліцейської
У Києві затримали підозрювану у вбивстві поліцейської
Правозахисники повідомили, що в ОРДЛО готуються до військових дій
Правозахисники повідомили, що в ОРДЛО готуються до військових дій
Корея оприлюднила попереднє розслідування смертей після щеплення від ковіду – зв'язку з вакцинуванням не знайшли
Корея оприлюднила попереднє розслідування смертей після щеплення від ковіду – зв'язку з вакцинуванням не знайшли
У Києві відбувся Марш жінок, паралельно пройшла акція "Операція з порятунку феміністок"
У Києві відбувся Марш жінок, паралельно пройшла акція "Операція з порятунку феміністок"
ВООЗ виступила проти "паспортів вакцинації"
ВООЗ виступила проти "паспортів вакцинації"
ГоловнаПолітика

Зеленський фейковою цитатою Шевченка показав, як працює дезінформація

Президент розкритикував політиків і блогерів за фейки.

Зеленський фейковою цитатою Шевченка показав, як працює дезінформація
Фото: Всеукраїнський форум Україна 30

Президент Володимир Зеленський у своєму виступі на форумі "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм" використав фейкову цитату Тараса Шевченка, щоб показати, як працює дезінформація.

"Символічно, що ми говоримо про дезинформацію 9 березня, у 208-й день народження Тараса Григоровича Шевченка. Наш великий поет та письменник колись сказав: "Ту брехню, що справдиться, всі правдою зовуть". Я гадаю, ці слова великого українця заслуговують оплесків", - сказав Зеленський.

Зала відреагувала оплесками, після чого Зеленський визнав, що пожартував.

"Дякую тим, хто на мить засумнівався і згадав, що насправді це цитата Лесі Українки. А сьогодні не 208, а 207 років з дня народження Кобзаря", - сказав президент.

Він сказав, що лише хотів показати, як працює дезінформація.

"Маскуючись, вона виглядає достовірно, ховається в деталях, грає на емоціях, радіє, якщо у вас немає часу на роздуми чи глибокий аналіз. На щастя, моя фраза не мала на меті посіяти якусь паніку, створити дефіцит на ринку чи вплинути на вибори іншої держави. Однак частіше за все дезінформація переслідує страшні цілі", - додав Зеленський.

Він нагадав про відомі російські фейки, такі як "распятый мальчик", "поезда фашистов-карателей", "нас тут нет".

Також фейки, за словами Зеленського, запускають українські політики, блогери, "яким з Іспанії, краще видно, як жити в Україні", та "засоби масової дезінформації, які прикривають свободою слова диверсії за інструкціями агресора".

"Коли великі патріоти брешуть громадянам про Нові Санжари, що захисникам на фронті заборонено стріляти, про тарілки з борщем, або ж коли називають вакцину словом, що насправді характеризують всю суть саме їх вчинків. Адже в гонитві за власною популярністю вони готові поставити під удар безпеку, життя, здоров'я українців", - сказав Зеленський.

Президент сказав, що інформаційна гігієна і критичне мислення мають стати такою ж звичайною навичкою, як миття рук і викидання сміття.

"Гадаю, про силу слова найкраще сказав Тарас Григорович Шевченко. "Ну що б, здавалося, слова... Слова та голос — більш нічого. А серце б’ється — ожива, Як їх почує!.. Знать, од Бога І голос той, і ті слова". Бачу, що дехто напружився. Добре, коли ми не втрачаємо пильність. Та цього разу це дійсно його слова, слова Тараса Григоровича Шевченка", - сказав Зеленський в кінці свого виступу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також