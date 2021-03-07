Він подав заяву міському голові про повернення до виконання службових обов'язків.

Завершено досудове розслідування справи, що майже рік пов’язували з першим заступником міського голови Києва Миколи Поворозника, якого раніше звинуватили у хабарництві.

Про це Поровозник написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Матеріали провадження скеровано до суду з обвинувальним актом.

“Наголошую – ні я, ні будь-хто з інших працівників КМДА, не є сторонами або учасниками кримінального провадження, про яке так резонансно заявляли”, – зазначив він.

Поровзник оприлюднив відповідний лист начальника Слідчого управління СБУ до керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради.

“Враховуючи, що про підозру Поворозника Миколу Юрійовича у вчиненні будь-якого злочину не повідомлялося, а також те, що права та інтереси останнього у будь-який передбачений законом спосіб під час досудового розслідування не обмежуються, він не є стороною або учасником кримінального провадження № 42019000000002294 від 30 жовтня 2019 року”, – йдеться у документі.

Фото: Facebook-сторінка Миколи Поворозника

“Мені, моїй сім’ї та колегам довелося пройти через непросте і дуже неприємне випробування. Ця ситуація показала, що правда, на жаль, мало кому цікава. Продемонструвала, хто друг, а хто – ні. Але це – теж досвід. І треба йти далі”, – додав Поворозник.

Він зазначив, що готовий приступити до виконання службових обов’язків у повному обсязі та подав відповідну заяву міському голові. “Вважаю, що повернути мене до виконання обов’язків буде справедливим і законним”, – підсумував Поворозник.

Нагадаємо, що 14 квітня 2020 року низка ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що першого заступника голови Київської міськадміністрації Миколу Поворозника спіймали на хабарі.

Він нібито вимагав 125 тисяч доларів від забудовника за вплив на прийняття рішення про погодження містобудівних умов і обмежень.

Представники СБУ та Нацполіції провели цього дня у кабінеті Поворозника обшук.

Після цього мер столиці Віталій Кличко відсторонив Поворозника, а його обов'язки поклав на Валентина Мондриївського.

Пізніше Кличко закликав правоохоронні органи надати докази корупції Поворозника або вибачитися перед ним.