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Саакашвілі на етері у Шустера розповів, хто "кришував" мафію ДАБІ

Глава виконавчого комітету Національної ради реформ розповів про досягнення Чернишов у боротьбі з корупцією в галузі.

Саакашвілі на етері у Шустера розповів, хто "кришував" мафію ДАБІ

Корупцію в будівельній галузі, а точніше з дозвільними документами на будівництво від ДАБІ, "кришував" заступник голови Офісу президента України Сергій Трофімов зі своїм помічником.

Про це заявив глава виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеїл Саакашвілі в ефірі шоу "Свобода Слова Савіка Шустера" на ТРК "Україна", повідомляється на сторінці Саакашвілі в Facebook.

Він розповів про роботу профільного міністра Чернишова та боротьбі з корупцією в будівництві, а також про реакцію Трофімова на втручання в галузь для наведення порядку. Також Саакашвілі вказав на конкретного корупціонера з оточення заступника голови ОПУ.

"По будівництву... Президент Зеленський попросив мене їм зайнятися. Я прийшов до першого заступника голови адміністрації Трофімову, він цим займався, і він каже: все прекрасно, приголомшливо! Виявляється, він головний наглядач. Виявляється, те, що вигідно українцям, не вигідно Трофімову. І помічник у нього був шахрай. Слава Богу, президент Зеленський його вигнав", - зазначив він.

Глава виконавчого комітету Національної ради реформ розповів про спроби міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова очистити будівельну галузь від корупції. Він уточнив, що опір в антикорупційних кроків міністру надавали, в тому числі і державні відомства.

"Олексій Чернишов реально почав працювати над цією темою, і ми майже дійшли. І що відбувається? Проплачений мітинг біля дверей в міністерство, включилося десять різних відомств, щоб це розбити, моментально", - розповів Міхеїл Саакашвілі.

Також Саакашвілі розповів про тарифи на перевірки держорганами й розповів про роботу перевіряючих інспекцій, в тому числі ДАБІ.

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